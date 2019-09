Laut LUKOIL-Führungskraft beschreibt das neue Afrika Energiebuch 'Milliarden im Spiel' tragfähige Lösungen für Afrikas Infrastrukturherausforderungen. DGAP-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges Laut LUKOIL-Führungskraft beschreibt das neue Afrika Energiebuch 'Milliarden im Spiel' tragfähige Lösungen für Afrikas Infrastrukturherausforderungen. 23.09.2019 / 12:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Laut LUKOIL-Führungskraft beschreibt das neue Afrika Energiebuch "Milliarden im Spiel" tragfähige Lösungen für Afrikas Infrastrukturherausforderungen. Der führende afrikanische Energieanwalt NJ Ayuk glaubt nicht an Almosen als langfristige Strategie für verarmte Menschen oder Nationen. Fotos: http://bit.ly/2m4Uz7F Aber er glaubt, dass die auf dem Kontinent tätigen Unternehmen eine Verantwortung dafür tragen, ausländischen Investoren beim Aufbau der Infrastruktur zu helfen, die für den Ausbau der Industrialisierung notwendig ist. Bruce Falkenstein, Joint Operations Manager, License Management & Compliance bei LUKOIL, stimmt persönlich dieser Prämisse zu, die im Mittelpunkt von Kapitel 10 in Ayuks neuem Buch Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie steht. Falkenstein hat eine 40-jährige Karriere in allen Bereichen der internationalen Öl- und Gasindustrie. Im Hinblick auf Afrika verfügt er über umfangreiche Erfahrung im Management von Offshore-Blöcken in der Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Ghana, Kamerun und Sierra Leone für LUKOIL und Vanco Exploration und hatte großen Erfolg bei der Exploration und Erschließung von Ölfeldern in Ägypten für Amoco (BP) in den 1980er und 90er Jahren. "Es gibt kein Zurück mehr: Afrika exportiert Rohstoffe, die es veredeln und verarbeiten könnte, wenn es nur die Fähigkeiten hätte, aber nicht jeder ist bereit, das zuzugeben, mit dem Maß an Offenheit, das Ayuk hat", sagte Falkenstein. "Außerdem hat er Infrastrukturdefizite richtig mit der mangelnden Industrialisierung verknüpft und anhand von Beispielen aus aller Welt praktikable Lösungen beschrieben." Ayuk sieht die Ironie des in Afrika produzierten Öls und Gases, dass es zur Raffination verschickt und dann als Fertigprodukte zurückgegeben wird, für die die Afrikaner eine Prämie zahlen. Straßen, Eisenbahnen und zuverlässige Elektrizität sind der Schlüssel zum Aufbau einer Produktionsstätte in Afrika, aber sie benötigen Ressourcen - einige davon sollten von den internationalen Energieunternehmen bereitgestellt werden, die Millionen auf dem Kontinent verdienen, argumentiert er. "Es ist einfach nicht ethisch vertretbar, dass amerikanische, französische, italienische und andere Unternehmen hierher kommen und nicht helfen, Menschen aus der Armut zu befreien", sagte Falkenstein. "Zwar beschäftigen sie einheimische Arbeitskräfte und bieten Schulungen an, aber einer der größten Vorteile wäre es, sich für den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur und von Sachwerten zu engagieren, die noch lange Zeit ein Plus für die Menschen bleiben werden, nachdem die Unternehmen Einsätze getätigt und Afrika verlassen haben, und ich füge hinzu, dass die Nachhaltigkeit der Arbeitskräfte, die auch eine Schlüsselkomponente der "gebauten Vermögenswerte" eines Unternehmens sind, für die zukünftige Industrieproduktion der Nationen entscheidend ist, und derzeit werden viele der Arbeitskräfte ohne lokale unterstützende Arbeitsagenturen zurückgelassen, nachdem die Einsätze angehoben wurden. Nachhaltigkeit wird nur erreicht, wenn die Projekte sowohl auf die tatsächlichen Bedürfnisse der betroffenen Gemeinden als auch auf das Spektrum der staatlichen Interessengruppen abgestimmt sind. Wie Ayuk in Kapitel 9 anspielt, "Alle Leiter anrufen! Mehr zu Good Governance", ein Teil von Good Governance erfordert, dass eine gute Führung in der Lage sein muss, die zusätzlichen Kosten im Voraus zu erkennen, um Nachhaltigkeitsergebnisse bei reduzierten Projektrisiken und verbesserter langfristiger Projektstabilität und -ökonomie zu erzielen." In Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie übersieht Ayuk nicht die Probleme, die Afrika für sich selbst verursacht hat, einschließlich skrupelloser Führer, die Gelder abgezweigt haben, die für das öffentliche Wohl bestimmt waren. Gleichzeitig weist er darauf hin, wie Falkenstein bemerkte, dass Länder wie Kenia ein günstiges Umfeld für die Produktion geschaffen haben, das die wirtschaftliche Diversifizierung unterstützt und das Risiko des Landes gegenüber externen Schocks, einschließlich der Schwankungen der Öl- und Gaspreise, verringern sollte. "In der Welt von NJ Ayuk gibt es nur wenige Schurken, nur Menschen und Unternehmen, die mehr tun können und müssen", sagte Falkenstein. "Das ist es, was sein Buch so überzeugend macht - es ist wirklich fair und ausgewogen. Das Lernen von Ayuk wird Sie auf den erfolgreichen Weg in Afrika bringen. Sein erstes Buch, Big Barrels: Afrikanisches Öl und Gas und das Streben nach Wohlstand sollten in greifbarer Nähe für jede ernsthafte Öl- und Gasexekutive und jeden Verhandlungsführer sein. Damit ist gesagt, dass Ayuks neuestes Buch noch näher gerückt werden muss, wenn jeder von euch seine eigene Suche nach Milliarden verfolgt." NJ Ayuk ist Gründer und CEO des panafrikanischen Gesellschaftsrechtskonzerns Centurion Law Group, Gründer und Executive Chairman der African Energy Chamber und Mitautor von Big Barrels: Afrikanisches Öl und Gas und die Streben nach Wohlstand (2017). Er gilt heute als eine der führenden Persönlichkeiten in der afrikanischen Wirtschaft.

Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie wird am Oktober auf 2019 veröffentlicht.

Für weitere Informationen über das Buch:
Twitter: @BillionsAtPlay
Facebook: @BillionsAtPlay
Instagram:@billionsatplay