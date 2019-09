Auf dem Weg zur Vision Zero, dem Ziel von null Emissionen und Unfällen, sind immer fortschrittlichere elektronische Assistenten sowie automatisierte Fahrfunktionen erforderlich. Bisher berichtete AUTOMOBIL-ELEKTRONIK primär über die entsprechenden ADAS- und AD-Systeme, aber noch für lange Zeit werden diese Systeme jedoch nicht alle Unfälle verhindern können, so dass unvermeidliche Kollisionen Teil des Verkehrsalltags bleiben. Folglich gilt es, auch den Insassenschutz weiter zu verbessern, sodass insbesondere Pre-Crash-Systeme hier neue Möglichkeiten eröffnen.

Eines jedoch gleich vorweg: Bei einer Crash-Demo waren Mitglieder unserer Redaktion von der Funktion des Seitenaufprallschutzes rundum beeindruckt.

Wie der Name impliziert, lösen diese Schutzsysteme bereits wenige Millisekunden vor dem Aufprall des Unfallgegners aus und nicht erst danach. Daraus ergibt sich ein großes Potenzial, die Unfallschwere und damit die Folgen für Fahrzeuginsassen zu mindern. Darüber hinaus bilden Pre-Crash-Systeme eine Voraussetzung für neue Rückhaltesysteme und flexiblere Innenraumkonzepte wie zum Beispiel für jene, die für hochautomatisierte und autonome Fahrzeuge in Aussicht gestellt sind.

ZF präsentierte kürzlich den Prototyp des weltweit ersten vor dem Crash ausgelösten Insassenschutzsystems mit externem Seitenairbag. Zugleich demonstrierte das Unternehmen die Wirksamkeit einer solchen Lösung: Die Unfallfolgen für Insassen kann diese Pre-Crash-Anwendung um bis zu 40 Prozent mindern, das Eindringen des Unfallgegners in die Karosserie um bis zu 30 Prozent reduzieren.

Die Entscheidung, mit einem neuen Pre-Crash-System gerade beim Unfalltyp Seitenaufprall zu starten, fällte ZF auch angesichts statistischer Daten, denn aus Sicht des Pkw-Insassen ist es eine der gefährlichsten Arten von Verkehrsunfällen. Fast 700 Menschen pro Jahr (Quelle: GIDAS 2015, gewichtet nach Destatis) kommen dabei allein auf deutschen Straßen in einem Pkw ums Leben; das entspricht einem Drittel der getöteten Fahrzeuginsassen überhaupt. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise geringe laterale Knautschzone bei Pkw. Der externe Pre-Crash-Airbag ist darauf ausgelegt, eben diese direkt vor der Kollision aktiv zu vergrößern.

Neue Anforderungen an die Umfeldsensorik

Damit einhergehen neue Anforderungen an die Umfeldsensorik. In punkto Leistungsfähigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist für die Auslösung der irreversiblen Aktuatoren wie dem externen Seitenairbag in etwa jenes Niveau gefragt, das assistierte und automatisierte Fahrfunktionen der nächsten Generation im Pkw mitbringen. Die Sensorinformationen müssen qualitativ so gut sein, dass Pre-Crash-Systeme auf dieser Basis eine zweifelsfreie Unfallvorhersage und Auslöseentscheidung treffen können.

ZF entwickelte auch dieses Gesamtsystem entlang der Wirkkette See-Think-Act. Letztere folgt dem Entscheidungsmuster des Menschen (Bild 2).

Systematisch zum Pre-Crash-System

Am Anfang des Projekts standen umfassende Auswertungen von Daten über reale Crashs, generiert aus den ausführlichen Unfalldokumentationen der GIDAS-Datenbank. Die Analyse ergab unter anderem, dass den meisten Unfällen mit ernsthafter oder höherer Verletzungsschwere auf Level MAIS 2+ eine Fahrzeugdeformation zwischen der A- und C-Säule zugrunde liegt. Dort ist daher auch der Hauptwirkungsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...