Die Öl- und Heizölpreise kommen nahezu unverändert aus dem Wochenende. Am Montagvormittag geraten die Ölnotierungen allerdings mehr und mehr unter Druck, so dass sich die Einkaufskonditionen für Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Tagesverlauf noch verbessern dürften. Die Zeit ist schnelllebig. Nachdem die Ölbörsen am letzten Montag infolge der zerstörten Ölanlagen in Saudi-Arabien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...