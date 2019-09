Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia mit Blick auf einen milliardenschweren Zukauf in Schweden auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit der Transaktion baue der Immobilienkonzern sein dortiges Geschäft aus, was er wegen der daraus resultierenden Skaleneffekte begrüße, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Kaufpreis von 1,14 Milliarden Euro erscheine attraktiv./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 04:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 04:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-09-23/13:28

ISIN: DE000A1ML7J1