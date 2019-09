Ein-, zwei- oder dreimal am Tag die Zähne putzen? Da hat jeder seine eigene Routine. Fest steht: Es gibt Unterschiede zwischen Viel- und Wenig-Putzern. Nicht nur, was die Zahngesundheit angeht.

In den letzten Wochen haben wir unserer verknüpften Datenbank umfangreiche Daten zum Thema Zähneputzen hinzugefügt und diese einmal mit unserem Zielgruppen-Analyse-Tools YouGov Profiles analysiert und uns Viel- und Wenig-Putzer genauer angesehen. Dabei haben wir interessantes aber auch skurriles über beide Zielgruppen herausgefunden.

Zuerst eine gute Nachricht. Drei von fünf Deutschen (62 Prozent) macht das Zähneputzen Spaß und die Mehrheit der Deutschen befolgt den Ratschlag des Deutschen Zahnärzteverbands, sich zwei- bis dreimal am Tag die Zähne zu putzen. Ebenfalls 62 Prozent putzen sich zweimal am Tag die Zähne, 25 Prozent putzen einmal oder seltener, 11 Prozent dreimal oder häufiger. Das scheint sich auszuzahlen. Diejenigen, die mindestens zweimal am Tag die Zahnhygiene betreiben, hatten in den vergangenen zwölf Monaten seltener Zahnbeschwerden, Zahnschmerzen, Karies oder eine Absplitterung am Zahn als die putzfaulen Menschen.

Zudem zeigen unsere Daten etwas, was mich an eines der Gesundheitssoziologie-Seminare während des Studiums erinnerte, auch wenn wir es im konkreten Fall nur für das Zähneputzen belegen können: Ohne Partnerin oder Partner achten Menschen weniger auf ...

