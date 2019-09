Berlin (ots) - Anlässlich des Vorschlags der Unions-Bundestagsfraktion zur Modernisierung der Unternehmensteuern sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Steuerbelastung für Unternehmen auf 25 Prozent senken"



- "Die Bundesregierung muss die effektive steuerliche

Gesamtbelastung von Unternehmen auf das international niedrigere

Niveau von maximal 25 Prozent senken. Nur so bleibt Deutschland

als Investitionsstandort attraktiv. In den OECD-Mitgliedsländern

liegt der Durchschnitt der steuerlichen Gesamtbelastung bei

knapp 25 Prozent und in der EU sogar noch darunter bei rund 22

Prozent. Bei den Unternehmensteuern herrscht seit mehr als zehn

Jahren Reformstillstand. Das schadet dem Industrie- und

Exportland Deutschland. - Die Vorschläge der Unionsfraktion zur Modernisierung des

Unternehmensteuerrechts sind überfällig. Neben einer Senkung der

Gesamtsteuerbelastung der Unternehmen muss die Bundesregierung

vor allem strukturelle Hürden des Unternehmensteuerrechts

beseitigen. Ziel muss sein, das Stammhaus von Unternehmen in

Deutschland zu halten." Pressekontakt:



BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 030 20 28 1450

Fax: 030 20 28 2450

Email: Presse-Team@bdi.eu

Internet: http://www.bdi.eu



Original-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7840