München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II Ärger im Liebesparadies: Der Auftritt der drei Granaten bei der romantischen Date-Night hat voll eingeschlagen. Wie werden Melissa, Ricarda und Samira bei ihrer morgendlichen Rückkehr von ihren Jungs empfangen? Granate Vivien zeigt bei der Challenge vollen Knutsch-Einsatz. Bei den Turteltäubchen Mischa und Ricarda kommt es zum Streit, weil der Muskelmann sich von seiner Angebeteten vernachlässigt fühlt. Traurednerin Julia ist mit der weiblichen Konkurrenz überfordert und setzt daraufhin Sidney unter Druck. Wie wird der Düsseldorfer damit umgehen?



Noch immer aufgewühlt von der folgenschweren Date-Night und mit entschlossener Miene kehren Melissa, Ricarda und Samira am nächsten Morgen in die Villa zurück. Ihnen tönt bereits von weitem laute Musik und Gelächter entgegen. Offensichtlich scheint sie keiner vermisst zu haben. Die Laune der drei droht nun endgültig zu kippen. Können Danilo, Mischa und Yasin die Gemüter ihrer Mädels wieder besänftigen? Auf "Love Island" wird heute die Islanderin mit dem größten Knutschtalent gesucht. Die Mädels küssen nacheinander in der Challenge "Kussfest" alle Jungs. Ohne zu wissen, welches Mädel sie küsst, müssen sie Punkte von eins bis zehn verteilen und ihre Entscheidung kurz begründen. Die Islanderin mit der höchsten Punktzahl erhält den Titel "Beste Küsserin von Love Island" und darf mit dem Mann ihrer Wahl auf ein Date gehen. Eiskonditorin Vivien nutzt die Gunst der Stunde und geht bei den Jungs ordentlich auf Tuchfühlung. Wird sie sich den Titel schnappen?



Bei Mischa und Ricarda hängt der Haussegen schief: Die Ereignisse der letzten Nacht haben ihre Spuren hinterlassen und es kommt zum großen Knall. Beide machen sich gegenseitig Vorwürfe und stellen ihre Beziehung in Frage. Der Ton wird schärfer. Ricarda fühlt sich vor den Kopf gestoßen und Mischa schmollt. Bedeutet dies das Ende für Mischarda?



Argwöhnisch beobachtet Julia ein Gespräch zwischen ihrem Sidney und der blonden Granate Lina. Sofort läuten bei ihr alle Alarmglocken. Eifersüchtig sucht sie das Gespräch mit Sidney und setzt ihn unter Druck. Der attraktive Düsseldorfer reagiert genervt und gibt der in Tränen aufgelösten Julia den Laufpass. Mit welcher Islanderin wird er seine wiedergewonnene Freiheit zelebrieren?



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.



Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.



Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island After Sun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von "Love Island" weiter. Zusammen mit Ex-Islander Julian aus der ersten Staffel lässt die beliebte Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



