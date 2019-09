Das Zinstief wird zur Dauerbelastung für Deutschlands Banken und Sparkassen - und könnte bald auch zu Lasten von mehr Kunden gehen.

Deutsche Banken und Sparkassen werden auch in den kommenden Jahren unter den niedrigen Zinsen leiden. Die ohnehin schwache Rentabilität von Sparkassen, Volksbanken und anderen kleinen Instituten werde weiter zurückgehen, erklärten die Bundesbank und die Finanzaufsicht Bafin am Montag. Sie hatte rund 1400 Institute, die nicht direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) überwacht werden, einem Stresstest unterzogen, in dem sie ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine massive Konjunktureintrübung und weiteren Zinsbelastungen nachweisen mussten."Der Stresstest 2019 hat unsere Einschätzung bestätigt, dass die Niedrigzinsphase eine erhebliche Herausforderung für die Banken darstellt", sagte der für die Bankenaufsicht ...

