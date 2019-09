IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.: Champignon Brands, eine Beteiligung von Roadman Investments, wird in Zusammenarbeit mit Drip Coffee Social Ltd. mit Pilzen angereicherte Cold Brew-Kaffeegetränke entwickeln

23. September 2019, VANCOUVER, British Columbia. Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD)(OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Champignon Brands Inc. (Champignon), eine Beteiligung des Unternehmens, mit Drip Coffee Social Ltd. (Drip Coffee) aus Nanaimo (B.C.) eine Produktformulierungs- und F&E-Vereinbarung abgeschlossen hat.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden Champignon und Drip Coffee zusammenarbeiten, um eine Reihe von gebrauchsfertigen kalt gebrauten Kaffeegetränken (Cold Brew) und von Baristas gefertigten Heißgetränken, die mit der Pilzextrakt-Mischung von Champignon angereichert sind, zu formulieren. Champignon wird alle Immaterialgüterrechte für die im Rahmen der Vereinbarung hergestellten Formulierungen auf unbestimmte Zeit behalten.

Alle im Rahmen der Zusammenarbeit hergestellten Formulierungen werden voraussichtlich von Dritten getestet und die folgenden Zertifizierungen tragen:

- vegan;

- gemäß den kanadischen Bio-Standards;

- zertifiziert vegan; und

- Fairtrade-Zertifizierung (ISO 17065).

Champignon plant, seine mit Pilzen angereicherten Cold Brew-Kaffeemischungen über seinen Online-Shop direkt an den Verbraucher sowie im Ladengeschäft von Drip Coffee in Nanaimo (B.C.) zu vermarkten und verkaufen. Champignon Brands plant, eine Vielzahl von Produktlinien anzubieten, die die weltweit wirkungsvollsten Superfoods und Gesundheitsergänzungsmittel kombinieren. Die Aufnahme dieses mit Pilzen angereicherten Kaffees in die bestehende Produktlinie von Champignon wird dazu beitragen, dass das Unternehmen verstärkt in der Branche konkurrieren und diese bisher unerschlossene Marktnische ausbauen kann.

Der globale Markt für funktionelle Pilze hatte nach Angaben von Avinash Desamangalam, dem leitenden Analysten für Lebensmittel und Landwirtschaft des Marktforschungsunternehmens Mordor Intelligence, 2018 einen Wert von 5,8 Milliarden Dollar und soll von 2019 bis 2024 um 6,4 Prozent pro Jahr wachsen. China wird voraussichtlich der größte Produzent und Verbraucher sein.*

Luke Montaine, Chief Executive Officer und Director von Roadman Investments, erklärte: Wir freuen uns sehr über Champignons Einstieg in den Bereich von mit Pilzen angereicherten Kaffeegetränken. Das wagniskapitalfinanzierte Unternehmen Four Sigmatic hat gezeigt, dass sich mit Pilzen angereicherter Kaffee sehr positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken kann, und hat den massiven Appetit der Verbraucher für diese Art von Produkten belegt.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf Pilz-Gesundheitsergänzungsmittel spezialisiert hat, um ganzheitliche Gesundheit und Wellness zu fördern.

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

*Quelle: https://www.cnbc.com/2019/06/07/four-sigmatic-sells-millions-of-doll ars-of-mushroom-products.html

