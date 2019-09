Unterföhring (ots) - Beziehungsrettung durch Fremd-Dating? Nach außen hin scheint alles perfekt beim Ehepaar Chris und Jenny. Traumhochzeit, gefolgt von zwei Kindern und seit kurzem ein idyllisches Eigenheim. Doch hinter den Kulissen kriselt es gewaltig. In ihrer neuen Doku-Reihe "Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe" versucht Paula Lambert, die Beziehungen von Paaren zu retten, indem sie sie auf eine harte Probe stellt: Sie arrangiert für beide Partner Blind-Dates mit vermeintlichen Traumpartnern. Doch ist das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner? Nach dem "Testlauf" mit dem potentiellen Alternativpartner entscheiden Chris und Jenny: Ist eine Trennung die beste Lösung oder geben sie ihrer Beziehung noch eine Chance?



"Beziehungretten durch Fremd-Daten klingt erstmal etwas schräg. Aber was passiert, ist, dass man einen Perspektivwechsel hinkriegt: Man sieht den Partner danach mit anderen Augen. Und man bekommt auch wieder ein Gefühl für sich selber. Denn viele sind in ihrer Beziehung so emotional verschüttet, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie sie sich auch fühlen können: nämlich frei, fröhlich, sorglos", erklärt Paula Lambert die Hintergründe ihrer ungewöhnlichen Herangehensweise.



Ein ausführliches Interview mit Paula Lambert finden Sie am Ende dieser Pressemeldung. sixx zeigt "Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe" am 25. September und 2. Oktober 2019, jeweils um 20:15 Uhr. Auf www.sixx.de/paula-kommt finden Interessierte neben zahlreichen Tipps und Inspirationen außerdem Tests rund um die Themen Liebe, Partnerschaft und Beziehung.



"Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe" - am 25. September und 2. Oktober, 20:15 Uhr, auf sixx und auf Joyn.



--------------------



Interview mit Paula Lambert (Verwendung in Verbindung mit einem

Sendehinweis frei):



"Man kann eine Paartherapie ruhig anfangen, bevor die Krise da ist."



Paula Lambert beschäftigt sich seit Jahren in diversen Büchern,

TV-Formaten wie "Paula kommt" und in jüngster Vergangenheit auch in

einem erfolgreichen Podcast mit dem Sex-Leben der Deutschen. Im

Interview erklärt sie, warum eine Paartherapie bereits in den guten

Zeiten einer Beziehung sinnvoll sein kann.



Sie gelten als Fachfrau in Sachen Sex und haben zu dem Thema auch

mehrere Bücher verfasst. In Ihrer neuen Reihe "Paulas Paarexperiment

- Letzte Chance für die Liebe" geht es allerdings nicht um die

schönste Nebensache der Welt, sondern Sie kümmern sich um Paare,

deren Beziehung am Scheideweg steht. Haben wir Sie als

Erotik-Expertin verloren?



Paula Lambert: "Ich habe immer gesagt, dass Sex für mich nur die

Spitze des Eisberges ist und das wirklich Interessante darunterliegt:

unsere Wünsche, Hoffnungen, die Art, wie wir Beziehungen führen.

Insofern habe ich nur mein Spielfeld erweitert, also alles in

Ordnung!"



Beziehungsrettung durch Fremd-Dating, das ist das Kernelement von

"Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe": Wie soll das

funktionieren?



Paula Lambert: "Es geht nur darum, den Blickwinkel zu verändern. Wie

fühle ich mich in meiner Partnerschaft? Wie verhalte ich mich und wo

liegen sogar vielleicht auch falsche Verhaltensmuster bei mir, die

ich immer dem anderen ankreide? Und natürlich geht es auch darum, dem

Druck mal ausweichen zu können, einfach einen schönen Nachmittag oder

Abend zu haben und sich wieder selbst wahrzunehmen. Am Ende kann es

dann natürlich vorkommen, dass man beginnt, den Partner zu

vermissen."



Woran scheitern Ihrer Erfahrung nach die meisten Beziehungen?



Paula Lambert: "Ganz klar an der mangelnden Kommunikation und an

falscher Erwartungshaltung, auch sich selbst gegenüber. In den

meisten Fällen verlangt eine Beziehung ein großes Maß an

Selbstreflexion. Weil das aber sehr anstrengend ist, lassen es die

meisten lieber bleiben."



Sie sagen: Gute Kommunikation ist die Basis einer funktionierenden

Paarbeziehung. Was genau verstehen Sie darunter?



Paula Lambert: "Das schlichte 'Miteinander in Kontakt bleiben'.

Nichts ist wichtiger für das Gelingen. Das muss man aber trainieren,

nicht jeder beherrscht das aus dem Effeff. Dafür sind zum Beispiel

Paartherapien gut, die man ruhig anfangen kann, bevor die Krise da

ist."



Ist Reden wichtiger als Sex?



Paula Lambert: "So schwer es mir fällt zu sagen: Ja. Paare, die nur

auf der sexuellen Ebene funktionieren, haben meist eine trübe Bilanz

in Sachen Glücksmomente."



Als Partnerin, zweifache Mutter und Besitzerin zweier Hunde wissen

Sie selbst, wie schwer es ist, im turbulenten Alltag Zeit für ein

ruhiges oder gar inniges Gespräch auf Augenhöhe mit dem

Lebensgefährten zu finden. Wie lösen Sie persönlich dieses Problem?



Paula Lambert: "Man muss sich zwingen, Redezeit freizumachen. In der

klassischen Paartherapie macht man das zum Beispiel sonntagabends:

Jeder darf eine Viertelstunde reden. Besser noch ist es, jeden Tag

Gedanken auszutauschen. Das versuchen wir, auch wenn manchmal der

Alltag dazwischenfunkt."

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Barbara Stefaner

Kommunikation / PR Factual & Sports

Tel. +49 [89] 9507-1128

Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com

http://presse.sixx.de

www.p7s1-pr.de



Bildredaktion:

Clarissa Schreiner

Tel. +49 (89) 9507-1191

Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136384