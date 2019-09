Mit der SDX will die Börsenbetreiberin SIX die erste End-to-End-Börse für digitale Vermögenswerte etablieren.Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat einen ersten Prototypen für die "Blockchain-Börse" SIX Digital Exchange (SDX) lanciert. Im ersten Quartal 2020 sollen weitere Produkte folgen. Die vollständige Inbetriebnahme sei nun für das vierte Quartal 2020 geplant. Mit der SDX will die Börsenbetreiberin SIX die erste End-to-End-Börse für digitale Vermögenswerte etablieren.

