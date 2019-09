Lange haben Bitcoin-Anleger darauf gewartet, am heutigen Tag ist es so weit: Bakkt, die Plattform für Bitcoin-Terminkontrakte, geht an den Start. Investoren hoffen auf einen Schub für den Krytpomarkt.? Bakkt Futures-Plattform geht an den Start? Große Hoffnungen auf Vertrauensbildung bei institutionellen Investoren? Bitcoin noch unbeeindrucktNachdem sich der Zulassungsprozess monatelang hingezogen hatte, hat Bakkt, ein Startup des US-Unternehmens Intercontinental Exchange (ICE), ...

