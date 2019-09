BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat anlässlich des UN-Klimagipfels in New York gefordert, die Klimaschutzziele 2030 markwirtschaftlich und im internationalen Schulterschluss zu erreichen. "Deutschland mit seinem 2-Prozent-Anteil am CO2-Ausstoß kann allein die Welt nicht retten", erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Oberstes Ziel müsse es sein, ein europäisches, am besten globales Preissignal zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu etablieren. Das Klimapaket der Bundesregierung könne da nur der Beginn sein, sagte Steiger.

Die Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung müsse Unternehmen und Haushalte Planungssicherheit geben. "Dafür muss die Bundesregierung einen kohärenten und vor allem europäisch anschlussfähigen Fahrplan erstellen und darf sich nicht im Klein-Klein verlieren", sagte Steiger. Ziel sei, den temporären nationalen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr in einen sektorenübergreifenden Emissionshandel zu überführen.

Steiger begrüßte Deutschlands Beitritt zur Allianz der Kohleausstiegsländer. "Klimaschutz und Versorgungssicherheit müssen grenzüberschreitend in Einklang gebracht werden." Der Wirtschaftsrat fordert nun, die Empfehlungen der Kohlekommission zügig umzusetzen und "keine Rosinenpickerei" zu betreiben. Nur eine ganzheitliche Verwirklichung schaffe Planungssicherheit für die Industrie und die betroffenen Regionen.

September 23, 2019

