Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit sieht den Bund in der Verantwortung, die Arbeitsplätze bei der Fluggesellschaft Condor zu sichern. Sie appellierte am Montag an die Regierung, den beantragten Überbrückungskredit zu gewähren. Nach der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook möchte Condor vom Bund einen Überbrückungskredit von rund 200 Millionen Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

"Die deutsche Tochter der Thomas Cook ist seit langem eine profitable Airline", betonte die Vereinigung Cockpit. "Nun muss alles getan werden, um die Arbeitsplätze bei Condor zu sichern." Die Gewerkschaft unterstütze dabei die Geschäftsführung des Ferienfliegers./bf/DP/jha

