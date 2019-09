Der deutsche Autokonzern hat die Pilotanlage für Batteriezell-Kleinserien in Betrieb genommen. Im Joint Venture mit dem schwedischen Partner Northvolt soll voraussichtlich bis 2023 eine Gigawattfabrik vor Ort entstehen.Während beim Bundeswirtschaftsministerium immer noch nach den passenden Batteriezellkonsortien gesucht wird, hat Volkswagen (VW) jetzt bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Im niedersächsischen Salzgitter will VW bis 2023 oder 2024 eine Gigawattfertigung für Batteriezellen aufbauen. Am Montag weihte der Autokonzern sein Entwicklungszentrum mit einer Pilotproduktion für Kleinserien ein. ...

