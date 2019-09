Eine Mitarbeiterinitiative kritisiert Amazons Klimaschutz-Pläne; ein US-Umweltverband unterstützt das und sieht Amazon als einen der Top-200-Emissionserzeuger weltweit. Amazon hat seine Umweltschutzpläne namens Climate Pledge am 19.September 2019 vorgestellt: Bis 2030 will der Konzern seinen Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken, bis 2040 komplett klimaneutral sein. 100.000 Elektro-Lieferfahrzeuge hat Amazon bei einem Startup bestellt, das von dem Konzern mitfinanziert wird. Nicht nur aufgrund des politischen Klimas in den USA durch die ...

