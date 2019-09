Facebooks Cryptowährung soll mit Bargeld und Staatsanleihen in fünf verschiedenen Währungen abgesichert werden. Auf den Yuan wird in der Auswahl offenbar bewusst verzichtet. Facebook will die geplante Kryptowährung Libra nicht an den chinesischen Yuan koppeln. Wie Spiegel Online berichtet, hat Facebook in Reaktion auf eine Anfrage des finanzpolitischen Sprechers der Linksfraktion im Bundestag, Fabio de Masi, zum ersten Mal mitgeteilt, wie genau die Kryptowährung abgesichert werden soll. Demnach sollen für jede ausgegebene Libra-Münze Devisen in einer festgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...