NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienindizes an der Wall Street werden am Montag kaum verändert indiziert. Wegen der Freitagsschwäche dürften die Indizes zunächst nicht weiter fallen, trotz trüber Vorgaben. Neue Nahrung erhielten globale Rezessionssorgen mit den Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe in Europa, wo die Daten aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone deutlich schwächer ausfielen als erwartet. Vor allem die drohende Rezession in Deutschland wird an den Märkten mit Sorge verfolgt.

Auch die Indizes für den Dienstleistungsbereich blieben unter den Prognosen und weckten die Besorgnis, dass sich die Schwäche von der Produktion dorthin fortsetzt. "Deutschland ist in einer Rezession. Ich denke, das ist eine knallharte Tatsache", sagt Claus Vistesen, Chef-Volkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics.

Hinzu gesellt sich neuer Pessimismus bei den US-chinesischen Handelsgesprächen. Von beiden Seiten gab es Signale, wonach ein Abkommen in weiter Ferne steht. Eine chinesische Delegation brach einen Termin in einer Farm in Montana am Freitag abrupt ab, während US-Präsident Donald Trump sich gegen Teilabkommen mit China wandte und sich für einen umfassenden Deal aussprach. Allerdings wurde von chinesischer Seite bereits die Bedeutung der Terminabsage heruntergespielt.

Nach Börsenstart werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes publiziert. Zudem wird sich eine Reihe von Fed-Repräsentanten äußern.

Euro fällt unter 1,10 Dollar

Am Devisenmarkt gerät der Euro mit den mauen europäischen Wirtschaftsdaten unter Druck. Die Gemeinschaftswährung sackt unter 1,10 Dollar und notiert aktuell bei 1,0993. Dagegen zeigt sich der Greenback gegen den Yen leichter, weil die japanische Währung als sicherer Hafen in der Unsicherheit rund um die US-chinesischen Handelsbeziehungen gesucht ist. Der Dollar fällt auf 107,54 Yen nach 107,73 am späten Freitag.

Sichere Häfen sind mit den schwachen Konjunkturdaten aus Europa gesucht. Der Goldpreis steigt um 0,1 Prozent auf 1.518 Dollar. JP Morgan geht von einer anhaltenden Stärke des Edelmetalls aus, getrieben von dem Umfeld niedriger Zinsen. Am Anleihenmarkt sinkt die Zehnjahresrendite mit steigenden Notierungen um 2,3 Basispunkte auf 1,70 Prozent.

Der Ölpreis gibt leicht nach. Teilnehmer begründen dies damit, dass Iran den vor zwei Monaten beschlagnahmten britischen Öltanker "Stena Impero" wieder freigegeben hat. Zudem soll Saudi-Arabien nach der Zerstörung von Ölanlagen bereits kommende Woche angeblich voll auf das alte Produktionsniveau zurückkehren. Von anderer Seite wird indes dieses Tempo in Frage gestellt; Berichten zufolge soll es eher Monate als Wochen benötigen, bis alles wiederhergestellt ist. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI verliert 0,1 Prozent auf 58,04 Dollar, Brent fällt um 0,4 Prozent auf 64,01 Dollar.

Apple leicht im Plus

Am Aktienmarkt legt die Apple-Aktie vorbörslich 0,3 Prozent zu. Der Konzern kann sich über Ausnahmeregelungen bei Strafzöllen freuen. Die US-Regierung hat dem Konzern in zehn Fällen eine Ausnahme von den Strafzöllen auf aus China importierte Waren gewährt. Darunter sind eine Hauptplatine und ein Bauteil zu Stromversorgung, die Apple aus China bezieht.

Caesars Entertainment hat mitgeteilt, eine Vereinbarung zum Verkauf von Rio All-Suite Hotel & Casino für gut 500 Millionen Dollar erzielt zu haben. Caesars steigen um 1,3 Prozent.

Dem US-Chemiekonzern Dow winkt eine beträchtliche Entschädigungszahlung. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein kanadisches Gericht Nova Chemicals angewiesen, 1,43 Milliarden kanadische Dollar an Dow zu zahlen (umgerechnet 978 Millionen Euro). Es geht dabei um Schäden, die Dow während eines mit Nova betriebenen Ethylen-Geschäfts in der Zeit bis 2012 entstanden sind. Die Aktie könnte davon profitieren.

Derweil geht der Streik bei General Motors in die zweite Woche. Eine lange Reihe von Streitpunkten harrt weiter der Einigung zwischen Gewerkschaft und Konzern. Es ist der längste nationale Streik bei dem Autounternehmen seit 1970. Die Aktie könnte nochmals nachgeben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,67 -0,8 1,68 46,7 5 Jahre 1,58 -1,5 1,60 -34,1 7 Jahre 1,65 -2,3 1,67 -60,0 10 Jahre 1,70 -2,3 1,72 -74,5 30 Jahre 2,14 -1,8 2,16 -92,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:42 Uhr Fr, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 -0,22% 1,1018 1,1004 -4,1% EUR/JPY 118,23 -0,38% 118,70 118,75 -6,0% EUR/CHF 1,0895 -0,23% 1,0921 1,0928 -3,2% EUR/GBP 0,8845 +0,11% 0,8851 0,8807 -1,7% USD/JPY 107,54 -0,17% 107,73 107,91 -1,9% GBP/USD 1,2429 -0,32% 1,2448 1,2494 -2,6% USD/CNY 7,125 +0,47% 7,1133 7,0911 +3,6% Bitcoin BTC/USD 9.894,00 -1,51% 9.893,24 10.141,25 +166,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,04 58,09 -0,1% -0,05 +20,4% Brent/ICE 64,01 64,28 -0,4% -0,27 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.518,13 1.516,75 +0,1% +1,39 +18,4% Silber (Spot) 18,34 17,99 +1,9% +0,35 +18,4% Platin (Spot) 957,00 944,75 +1,3% +12,25 +20,2% Kupfer-Future 2,57 2,59 -1,1% -0,03 -3,2% ===

