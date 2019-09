In den Halbleitersektor kommt dank der digitalen Transformation wieder ordentlich Bewegung. Profiteure gibt es mehrere. Anleger könnten sich ganz nach ihrem Gusto das passende Papier aussuchen.

Dass die Börse gewissen Trends unterliegt, ist kein Geheimnis. So sind manche Branchen bei den Marktteilnehmern eine Zeitlang en vogue, wenige Monate später schon wieder völlig out. Ein Segment, an dem sich dieses Phänomen ganz gut zeigt, sind die Chiphersteller.

Halbleiterproduzenten sind so etwas wie die Dinosaurier unter den IT-Unternehmen - und werden mitunter auch entsprechend stiefmütterlich behandelt, bewegen sich förmlich unterhalb des Radars der Anleger. Während Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google für die Schlagzeilen sorgen und als Quasi-Subbranche sogar ihre eigene Abkürzung (FAANG) bekommen haben, wirken Halbleiterfirmen wie Relikte aus einer längst vergangenen IT-Vorzeit, sind grundsätzlich wenig sexy, eher so etwas wie das Mittel zum Zweck.

Dass Chip-Unternehmen zuletzt wieder des Öfteren für Aufmerksamkeit sorgten, liegt an einem Schlagwort, das zurzeit einiges in Aufregung versetzt: die digitale Transformation. Für eine Revolution des Datenverkehrs, die für Industrie-4.0-Anwendungen, für das Internet der Dinge und überall da, wo Maschinen miteinander kommunizieren müssen, notwendig ist, sind Chiplösungen unabdingbar - erst sie sorgen dafür, dass die übertragenen Daten von beziehungsweise auf den Endgeräten auch richtig empfangen werden.

Dabei muss es auch gar nicht unbedingt der allerneueste Mobilfunkstandard 5G sein. Intel etwa hat gerade erst seine 5G-Modem-Sparte an Apple verkauft. Somit ist den Kaliforniern nun zwar die Entwicklung von Lösungen für das Smartphone untersagt. Da der Konzern aber seine Aktivitäten in den Bereichen Internet der Dinge und autonomes Fahren fortführen kann, hat er dennoch die Chance von der Entwicklung der digitalen Transformation zu profitieren.

Solides Urgestein der Chipbranche

Apropos Intel. Der Konzern aus dem kalifornischen Santa Clara ist überhaupt einer der Pioniere im Chipbereich. Die Gründung des Unternehmens liegt mittlerweile mehr als ein halbes Jahrhundert zurück, auch sein Börsengang ist knapp 48 Jahre her - wer die Aktie damals, im Oktober 1971, gezeichnet hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...