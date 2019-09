Leipzig (ots) - MDR zieht im Rundfunkrat Zwischenfazit für die Programmschwerpunkte des Jahres



Der MDR hat in der Rundfunkratssitzung am Montag, 23.September 2019, in Leipzig ein Zwischenfazit seines programmlichen Leitgedankens "Es geht um Demokratie" in diesem Jahr gezogen. Seit Jahresbeginn werden unter diesem Motto wichtige Programmschwerpunkte zusammengefasst. Dazu zählen 100 Jahre Weimarer Nationalversammlung, 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Grundgesetz sowie 100 Jahre Bauhaus, die Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen und 30 Jahre Friedliche Revolution. Rundfunkratsvorsitzender Horst Saage nannte die Schwerpunktsetzung ein "gelungenes Beispiel dafür, wie mit facettenreichen Programmansätzen Politik und Zeitgeschehen interessant umzusetzen sind und der Dialog mit dem Publikum angeregt werden kann". Dies sei auch genau das richtige Thema für die erste öffentliche Sitzung des MDR-Rundfunkrates gewesen.



Wolf-Dieter Jacobi, Direktor der Programmdirektion Leipzig, hob hervor, dass es beispielgebend gelungen sei, die Themenschwerpunkte in einzigartiger Vielfalt in allen MDR-Angeboten umzusetzen. Mit Sondersendungen, Live-Übertragungen, Dokumentationen, Reportagen, Spielfilmen und multimedialen Angeboten im Netz habe man auf allen Ausspielwegen alle Altersgruppen in Mitteldeutschland erreichen können.



Als Erfolg habe sich auch das neue Konzept für die Berichterstattung bei der Landtagswahl in Sachsen erwiesen, welches bei der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober fortgeführt werden soll. In den Wahlsendungen im Vorfeld und am Wahltag setzt der MDR noch stärker auf die direkte Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Unter anderem finden die Fernseh-Sondersendungen mit Publikum statt, mit konkreten Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten. In den Hörfunk- und Online-Angeboten liegt der Fokus ebenfalls auf Meinungsvielfalt und besonderen Dialogmöglichkeiten.



Themenschwerpunkt im Herbst ist nun das 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution. Unter dem Titel "FREIHEIT 89" wird es eine Vielzahl von Programmhöhepunkten im Hörfunk, im Fernsehen und Online geben - von der Liveübertragung der großen Veranstaltungen in Mitteldeutschland über Dokumentationen und Spielfilme bis hin zu einer einzigartigen Sammlung in der Mediathek.



Unter dem Titel "Originale 89" gibt es exklusiv im MDR-Bereich der ARD-Mediathek Dokumentarfilme, Sondersendungen aus dem DDR-Fernsehen und der ARD sowie Zeitdokumente wie beispielsweise die Rede von Hans-Dietrich Genscher aus der Prager Botschaft in voller Länge.



Besonderes Augenmerk wurde bei allen Themenschwerpunkten auf neue und vielfältige Dialogangebote gelegt - vom Publikums-Chat im Netz über öffentliche Programm-Previews bis hin zu Podiumsdiskussionen und interaktiven Gesprächssendungen im TV. Intendantin Karola Wille machte deutlich, dass es in diesem Jahr mit einer Fülle von Ereignissen mit zeithistorischem Bezug darum gehe, die Vielfalt der Meinungen abbilden, und den gesellschaftlichen Diskurs zu befördern.



