Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Blantyre Capital bezüglich Kauf der Vermögenswerte von Seuffer DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Blantyre Capital bezüglich Kauf der Vermögenswerte von Seuffer 23.09.2019 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blantyre Capital Limited, die Investment Management Gesellschaft der von ihr verwalteten Funds ("Blantyre"), hat den Abschluss des Erwerbs aller Vermögenswerte der Seuffer GmbH & Co. KG und Robert Seuffer GmbH & Co. KG und der Anteile an der Seuffer CZ s.r.o. für einen nicht genannten Betrag bekannt gegeben. Ende 2018 war die Seuffer-Unternehmensgruppe aufgrund von Fehlinvestitionen in ein neues Geschäftsfeld in die Insolvenz geraten. Die Erwerbergesellschaft firmiert unter AST (Advanced Sensor Technologies) International ("AST") und wird unter diesem Namen in Zukunft im Markt präsent sein. AST ist ein führender Hersteller von Sensoren, Schaltern und Steuerungen für Nutzfahrzeuge, Pkws, Haushaltsgeräte ("Weiße Ware"), und weitere Geschäftsfelder. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in Calw, Deutschland. Zu den Kunden zählen nahezu alle namhaften OEMs und Zulieferer. Blantyre Capital ist eine in London ansässige Beteiligungsgesellschaft, die europaweit tätig ist und in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, aber vorübergehenden finanziellen Engpässen investiert, und diese sowohl strategisch als auch operativ neu aufstellt. Berater der Transaktion Das Willkie Team wurde geleitet von Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, Frankfurt), umfasste National Partner Dr. Bettina Bokeloh (Tax, Frankfurt) und den Special European Counsel Dr. Moritz Stuart Vettermann (Real Estate, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Erik Goeretzlehner, Dr. Manuel Köchel, Alexander Schultheis (alle Corporate/M&A), Martin Wakowski (HR) und Max Nikolas Mischa Hortmann (Real Estate, alle Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Palo Alto, San Francisco, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt/Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Frankfurt am Main, 23. September 2019 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 878291 23.09.2019 AXC0224 2019-09-23/15:40