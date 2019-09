Drei Tage nach den Beschlüssen des Klimakabinetts hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Erwartung gedämpft, ihre Partei werde über den Bundesrat sehr viel mehr Klimaschutz rausholen. Die Grünen würden im Bundesrat "so konstruktiv wie möglich" agieren, sagte Baerbock am Montag in Berlin. Die Länderkammer sei aber kein "Gestaltungsgremium", das "mit neuen Ideen um die Ecke kommt und bestehende Gesetze inhaltlich massiv nachbessern kann". Wenn in einem Gesetz nichts stehe, könnten die Länder die Lücke aber nicht füllen.

Die Grünen können über ihre Beteiligung an Landesregierungen Gesetze im Bundesrat blockieren. Sie sind derzeit in neun Ländern mit an der Macht, Brandenburg und Sachsen könnten dazukommen. Wenn sich Koalitionspartner in den Ländern nicht einig sind, müssen sie sich im Bundesrat in der Regel der Stimme enthalten. Es ist aber noch nicht im Detail klar, welche der Klima-Pläne der großen Koalition die Zustimmung der Länder brauchen.

Was zum Klimaschutz beitrage, würden die Grünen "natürlich mit unterstützen", sagte Baerbock. Der Bundesrat könne aber vor allem zustimmen oder ablehnen - die Lücken müssten vorher gefüllt werden. Am Wochenende hatte unter anderem Baerbock selbst den Bundesrat ins Spiel gebracht und angekündigt, die Grünen würden dort "weiter unsere Anträge auf eine wirkliche Verkehrswende und einen Abschied vom fossilen Verbrennungsmotor auf den Weg bringen"./ted/DP/jha

