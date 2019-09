Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsident Mario Draghi hat die Absicht der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt, ihre Zinsen falls nötig weiter zu senken. Draghi verwies in seiner letzten Anhörung als EZB-Präsident vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments laut veröffentlichtem Redetext auf den jüngsten Beschluss des EZB-Rats: "Wir erwarten, dass die EZB-Leitzinsen so lange auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben, bis sich der Inflationsausblick innerhalb unsres Projektionshorizonts einem Niveau annähert, dass ausreichend nahe, aber unter 2 Prozent liegt, und sich diese Annäherung auch durchgängig in der Dynamik der Kerninflation spiegelt."

Diese Zins-Guidance hatte der EZB-Rat Anfang des Monats beschlossen. Außerdem hatte er eine unnbefristete Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe beschlossen, und zwar in einem Monatsvolumen von zunächst 20 Milliarden Euro. "Wir gehen davon aus, dass die Nettoankäufe so lange fortgesetzt werden, wie es für die Verstärkung der akkommodierenden Wirkung unserer Leitzinsen erforderlich ist, und dass sie beendet werden, kurz bevor wir mit der Erhöhung der EZB-Leitzinsen beginnen", sagte Draghi und bekräftigte auch in dieser Hinsicht die zuletzt getroffenen Beschlüsse.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.