Enttäuschende Daten der Eurozone belasten die Stimmung - Fallende US Anleiherenditen ziehen die Finanzaktien am Montag nach unten - Die Wall Street startet am Montag mit einem Verlust in den Handel, was den Bedenken rund um eine Verlangsamung der weltweiten Wirtschaft zuzuschreiben ist, nach dem die PMI Ergebnisse der Eurozone enttäuschten, während ...

