Die Angebote nehmen die zweite Sitzung in Folge mit der steigenden USD Nachfrage zu - Ein nachhaltiger Bruch unter 1,2400 erhöht den Spielraum für weitere Verluste - Der GBP/USD bleibt am Montag die zweite Sitzung in Folge unter starkem Verkaufsdruck und aktuell notiert das Paar am Tagestief im Bereich der 1,2425/20. Das Paar fiel unter das 23,6 ...

