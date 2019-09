6 von 10 Unternehmen sind zufrieden mit ihrer InternetgeschwindigkeitGeringe Zahlungsbereitschaft für Gigabitanschlüsse in der WirtschaftBitkom-Forum Telekommunikation und Medien am 24. September 2019 in Berlin Berlin, 23. September 2019Schnelles Internet über Glasfaseranschlüsse setzt sich in der deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...