Im März 2019 hatte die Börse Stuttgart angekündigt, gemeinsam mit dem Verlag Axel Springer und dem Portal Finanzen.net einen Marktplatz für digitale Vermögenswerte aufzubauen. Dieser Marktplatz hat nun seinen Betrieb aufgenommen. Die Betreibergesellschaft nennt es "Deutschlands ersten regulierten Handelsplatz für digitale Vermögenswerte". Der offizielle Name lautet "Börse Stuttgart Digital Exchange" (BSDEX). An der BSDEX können ab dem heutigen Montag Bitcoin gegen Euro gehandelt werden. Darüber informiert die Börse Stuttgart in einer Pressemitteilung. Erster Schritt Bitcoin, dann digitale Assets aller Art Im nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...