Unmittelbar vor dem Klimagipfel in New York hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres konkrete Zusagen der Teilnehmerstaaten veröffentlicht. Danach verpflichten sich 66 Länder, zehn Regionen, 102 Städte und 93 Konzerne bis 2050 klimaneutral zu werden, also unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr auszustoßen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dieses Ziel auch für Deutschland ausgerufen.

"Der Klima-Notfall ist ein Rennen, das wir derzeit verlieren, aber es ist ein Rennen, das wir gewinnen können", sagte Guterres laut einer schriftlichen Erklärung seines Büros. "Das ist kein Klima-Gipfel der Reden. Wir haben genug geredet. Das ist kein Klima-Gipfel der Verhandlungen. Man verhandelt nicht mit der Natur. Das ist ein Klima-Gipfel der Taten."

Nach seinen Angaben haben 59 Staaten zugesichert, einen erweiterten Klima-Aktionsplan vorzulegen. Nach dem Pariser UN-Klimaabkommen von 2015 sollten das allerdings bis 2020 eigentlich alle Unterzeichner machen. Bisher sind es nur etwa ein Drittel.

Guterres eröffnete am Montag den eintägigen Gipfel, der die Dringlichkeit des Kampfes gegen die globale Erderwärmung verdeutlichen soll./mfi/ted/DP/jha

AXC0243 2019-09-23/16:35