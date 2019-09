In einem Interview mit CNBC argumentierte die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde, dass die Bedrohung des Handels die größte Hürde für die Weltwirtschaft sei. Was die Konjunkturaussichten in den USA betrifft, so ist "die US-Wirtschaft in einem sehr guten Zustand", sagte Lagarde. Im Anschluss an diese Kommentare bleibt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...