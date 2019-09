Der VW-Rivale Hyundai will gemeinsam mit dem Zulieferer Aptiv die Technologie für autonome Autos vorantreiben. Die Hyundai-Motor-Gruppe und Aptiv kündigten am Montag an, ein 50:50-Joint-Venture im Wert von vier Milliarden US-Dollar (3,64 Milliarden Euro) zu gründen. Ziel sei es, vom nächsten Jahr an fahrerlose Systeme zu testen und ab 2022 eine produktionsfähige Plattform für Anbieter von Robotertaxis, Flottenbetreiber und Hersteller autonomer Fahrzeuge bereitzustellen. Südkoreas Branchenführer Hyundai ...

