ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum auf tiefstem Stand seit sechs Jahren

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im September überraschend eingetrübt und den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht. Wie das Institut Markit am Montag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 50,4 Zähler. Damit rutschte der Stimmungsindikator auf den tiefsten Stand seit Juni 2013.

EZB-Präsident Draghi: Finanzpolitik muss stärkeren Beitrag leisten

BRÜSSEL - Die staatliche Finanzpolitik muss nach Auffassung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der aktuellen Wirtschaftsflaute einen stärkeren Beitrag leisten. Dies sei die einhellige Einschätzung im EZB-Rat, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Montag vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel. Zudem bekräftigte der Italiener die Handlungsbereitschaft der Notenbank. Die EZB sei bereit, all ihre Instrumente einzusetzen, falls dies erforderlich werden sollte. Die Geldpolitik müsse über einen längeren Zeitraum sehr locker bleiben.

ROUNDUP: Zinstief setzt Banken weiter zu - Minuszinsen für Kunden als Ausweg?

FRANKFURT - Immer mehr Geldhäuser schließen angesichts der Dauerbelastung durch das Zinstief Minuszinsen für Kunden nicht mehr aus. Mehr als 40 Prozent der kleinen und mittleren Institute in Deutschland planen einer Umfrage von Bafin und Bundesbank zufolge mittelfristig die Weitergabe von negativen Zinsen. Bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren waren es erst 24 Prozent. Nach derzeitigen Planungen würden 9 Prozent auch Einlagen von Privatkunden nicht verschonen.

Bundesbank: Aktuelle Konjunkturschwäche kein Grund zur Besorgnis

FRANKFURT - Die Bundesbank dämpft trotz der aktuellen Konjunkturschwäche die Sorgen vor einem Absturz der deutschen Wirtschaft. Es sei zwar durchaus möglich, dass die Wirtschaftsleistung auch im dritten Quartal leicht zurückgegangen sei, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September, der am Montag veröffentlicht wurde. Damit stecke Europas größte Volkswirtschaft aber nicht in einer Rezession.

ROUNDUP/Konferenz Futurework: Digitalisierung verändert nahezu jeden Job

BERLIN - Mehr als die Hälfte der Unternehmen schätzen den eigenen Qualifizierungsgrad im Zuge der Digitalisierung als gering ein. "Ganz viele fühlen sich überfordert", sagte Microsoft -Deutschland-Chefin Sabine Bendiek am Montag in Berlin zum Auftakt der Konferenz Futurework. Dabei sei die digitale Qualifizierung der Beschäftigten zunehmend ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Zu der Konferenz mit Vorträgen und Workshops hatte Microsoft gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA geladen. Man wolle ein Bewusstsein für die Problematik schaffen, aber auch Mut entwickeln, sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der BDA.

Guterres mahnt eindringlich zum Handeln angesichts der Klimakrise

NEW YORK - UN-Generalsekretär António Guterres hat eindringlich vor den Folgen der Klimakrise gewarnt. "Wenn wir nicht dringend unseren Lebensstil ändern, setzen wir das Leben selbst aufs Spiel", sagte Guterres am Montag zum Beginn des UN-Klimagipfels in New York. Er zählte dabei Klimakatastrophen der vergangenen Monate auf und betonte, dass der Juli der heißeste Monat jemals gewesen sei.

66 Länder wollen bis 2050 klimaneutral werden

NEW YORK - Unmittelbar vor dem Klimagipfel in New York hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres konkrete Zusagen der Teilnehmerstaaten veröffentlicht. Danach verpflichten sich 66 Länder, zehn Regionen, 102 Städte und 93 Konzerne bis 2050 klimaneutral zu werden, also unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr auszustoßen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dieses Ziel auch für Deutschland ausgerufen.

Russland tritt offiziell dem Klimaabkommen von Paris bei

MOSKAU - Russland ist per Regierungsverfügung dem Klimaschutzabkommen von Paris offiziell beigetreten. Regierungschef Dmitri Medwedew unterzeichnete das Dokument, wie er am Montag in Moskau mitteilte. Russland werde die Luftverschmutzung reduzieren und Wälder aufforsten, sagte er.

CDU-Finanzpolitiker gegen Negativzinsen für Kleinsparer

SAARBRÜCKEN - Finanzpolitiker der Union wollen Negativzinsen für Kleinsparer unbedingt verhindern. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Negativzinsen für Privatguthaben in Höhe bis zu 100 000 Euro zu vermeiden, sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring am Montag in Saarbrücken. Die haushalts- und finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen in den Ländern und im Bund kritisierten zum Ende eines Treffens die "Null- und Negativzinspolitik" der Europäischen Zentralbank (EZB).

Britischer Supreme Court: Entscheidung zu Parlaments-Zwangspause am Dienstag

LONDON - Das oberste britische Gericht will am Dienstag um 11.30 Uhr (MESZ) seine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments verkünden. Das teilte das Gericht am Montag mit.

ROUNDUP: Große Kapitalanleger wollen Billionen klimafreundlich anlegen

NEW YORK - Im Kampf gegen die globale Erwärmung will eine internationale Initiative großer Versicherungen und Pensionsfonds bis 2050 mehr als zwei Billionen Euro klimaneutral anlegen. Das gab die "Net Zero Asset Owner Alliance" am Montag beim New Yorker UN-Klimagipfel bekannt. Initiator ist die Allianz , Europas größter Versicherer. Er allein hat etwa 800 Milliarden Euro in den Büchern stehen, die angelegt werden müssen. Beteiligt an dem Bündnis sind eine Reihe weiterer institutioneller Investoren, darunter der staatliche französische Pensionsfonds Caisse des Dépots, der kanadische Rentenversicherer CDPQ sowie die Schweizer Versicherer Zurich und Swiss Re .

Neue Kontrolle Griechenlands durch Geldgeber

ATHEN - Gut ein Jahr nach Auslaufen der Hilfsprogramme für Griechenland haben die Geldgeber des hoch verschuldeten Euro-Landes am Montag eine weitere "erweiterte Kontrolle" in Athen gestartet. Damit soll sichergestellt werden, dass Griechenland seinen Reformkurs fortsetzt. Wie aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen verlautete, geht es auch um den Umgang mit ausfallgefährdeten Krediten und die weitere Entwicklung bei Privatisierungen.

Französischer Außenminister trifft iranischen Chefdiplomaten Sarif

NEW YORK - Inmitten von Kriegsdrohungen zwischen dem Iran und den USA hat sich der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif getroffen. Vor dem Beginn der UN-Generaldebatte am Dienstag sprachen beide in New York miteinander, wie ein Sprecher der iranischen UN-Mission zusammen mit einem Foto der beiden Politiker auf Twitter mitteilte. Nähere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Angesichts der Spannungen mit den USA und der Angriffe in der Golfregion der vergangenen Monate will Frankreich in der Iran-Krise vermitteln. Zuletzt hatten die USA zusätzliche Truppen in den Nahen Osten verlegt. Sarif hatte dem TV-Sender CBS gesagt, ein Krieg könne unvermeidbar sein.

ROUNDUP: Merkel bei UN-Klimagipfel - Länder sollen neue Pläne vorstellen

NEW YORK - Dutzende Staats- und Regierungschefs sollen beim UN-Klimagipfel in New York am Montag neue Pläne im Kampf gegen die Klimakrise vorstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird unter anderem die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung vorstellen, die Klimaschützer in Deutschland als nicht weitreichend genug kritisieren.

ROUNDUP: Kramp-Karrenbauer in den USA - Gespräch über gefährliche Krisenherde

WASHINGTON - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die militärische Zusammenarbeit mit den USA zur Stabilisierung der Beziehungen stärken. Washington sei weiter der wichtigste Bündnispartner, erklärte die Ministerin und CDU-Chefin zum Auftakt ihrer ersten Reise im neuen Amt nach Washington. Deutschland müsse sich darauf einstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Fakt ist, dass um uns herum neue Krisenherde entstehen", sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag auf dem Hinflug. "Immer nur zu sagen, da sollen die anderen hin, wird immer weniger akzeptiert."

