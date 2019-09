Seit dem Börsendebüt von 46,00 US-Dollar Anfang Mai konnte das Wertpapier von Beyond Meat überdurchschnittlich an Wert zulegen und stieg binnen drei Monaten auf ein Rekordhoch von 239,71 US-Dollar an. Die letzten Investoren, die an eine weiter steigende Aktie geglaubt haben, beißen bekanntlich die Hunde. Tatsächlich ging der Wert nur wenig später in eine Korrektur über und setzte auf das im Nachhinein wichtige Unterstützungsniveau von 138,00 US-Dollar zurück. Der Kursverlauf seit Juni dieses Jahres erinnert zusehends an eine große SKS-Trendwendeformation mit einer dazugehörigen Nackenlinie bei exakt 138,00 US-Dollar. Sollte dieses Niveau demnach bärisch geschnitten werden, ergibt sich sofort ein weiteres Verkaufssignal in der Aktie von Beyond Meat.

