150.000 gestrandete Urlauber, die größte Rückführungsaktion in Friedenszeiten - die Thomas-Cook-Pleite wühlt Großbritannien auf. Und Londons Regierung steht in der Kritik. Hätte sie Finanzhilfen bewilligen sollen?

Am Ende halfen alle Rettungsbemühungen nichts: Am frühen Montagmorgen ging der älteste Reiseanbieter der Welt, Thomas Cook, in Konkurs. Die Luftfahrtbehörde CAA erklärte, alle Flüge und Buchungen seien storniert worden. Damit sind weltweit 21.000 Jobs in Gefahr, 9000 von ihnen in Großbritannien. Es ist der zweite schwere Konkurs im britischen Tourismussektor in relativ kurzer Zeit: Im Oktober 2017 war die Fluggesellschaft Monarch pleitegegangen.

Der CEO von Thomas Cook, der Schweizer Peter Fankhauser, sah übernächtigt aus, als er in der Nacht zu Montag vor die Kameras trat. Fankhauser, der das Unternehmen seit 2014 geführt hat, sprach von seinem "tiefen Bedauern". Er entschuldigte sich bei den Angestellten, bei den Kunden und bei "tausenden Hoteliers und Anbietern", die trotz der Probleme zu Thomas Cook gehalten hätten. Zugleich setzte die britische Regierung die größte Rückführungsaktion in Friedenszeiten in Gang. Ihr (wenig plausibler) Name: "Operation Matterhorn". Weltweit sitzen 600.000 Touristen in Urlaubsorten fest, ein Viertel von ihnen sind Briten. Die britischen Touristen sollen mit anderen Fluggesellschaften und mit Charterflügen nach Hause gebracht werden. Der Guardian berichtete, dass British Airways und Easyjet an den Rückführungen beteiligt sein werden.

Thomas Cook hat in den vergangenen Wochen vergeblich versucht, sich mit seinen Gläubigern zu einigen. Die Thomas-Cook-Führung startete am Sonntag einen letzten vergeblichen Anlauf. Mit dabei war auch der größte Gläubiger: das chinesische Konglomerat Fosun. Als die Gespräche, die in einer Anwaltskanzlei in der City of London geführt wurden, Sonntagnachmittag abgebrochen wurden, schien das Schicksal des Reiseanbieters besiegelt.

Dabei hatte es zuletzt noch Grund zur Hoffnung gegeben: Im August hatten die Gläubiger einem Rettungspaket zugestimmt, um den mit 1,7 Milliarden Pfund verschuldeten Unternehmen unter die Arme zu greifen. Fosun erklärte sich damals Berichten zufolge dazu bereit, 900 Millionen Pfund bereitzustellen. Eine Studie im Auftrag der Gläubiger ergab jedoch, dass weitere 200 Millionen Pfund notwendig wären, um den Reiseanbieter zu retten. Diese 200 Millionen sollte Thomas Cook selbst aufbringen, ...

