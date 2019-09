Las Vegas (ots/PRNewswire) - Systechs Plattform der nächsten Generation ist die einzige Markenschutzlösung, die fehlersichere Produktauthentifizierung mit Serialisierung, Rückverfolgbarkeit und Einsichten integriert



Systech, ein weltweit aktiver Technologieführer im Segment des digitalen Schutzes und Authentifizierens von Marken, gab heute auf der "PACK EXPO Las Vegas" die offizielle Einführung seiner Systech Brand Protection Suite bekannt. Bei der Plattform handelt es sich um eine leistungsstarke und vollständig integrierte Lösung, die Kunden hilft, Fälschungen zu bekämpfen, Umvermarktungen zu verhindern und regulatorische Vorgaben einzuhalten.



Die interaktive Mehrkanal-Pressemitteilung können Sie hier abrufen: https://www.multivu.com/players/English/8471152-systech-launches-brand-protection-suite-at-pack-expo-las-vegas/



Die "Systech Brand Protection Suite" ist die erste Lösung, die die entscheidenden Säulen des Markenschutzes - Serialisierung, Rückverfolgbarkeit, Authentifizierung und Einsichten - nahtlos integriert. Sie transformiert einen einfachen Paket-Strichcode in einer Weise, dass Markeninhaber für ein bestimmtes Produkt während dessen Bewegung innerhalb der Lieferkette End-to-End-Sichtbarkeit und umsetzbare, datenbasierte Einsichten erlangen.



"Fälscher und Kriminelle des grauen Marktes arbeiten immer raffinierter, sodass traditionelle Maßnahmen wie Hologramme und spezielle Tinten allein nicht mehr ausreichen, um Bedrohungen der Lieferkette zu bekämpfen. Und andere Technologien, wie RFID, sind für die meisten Produkte zu teuer", so Ara Ohanian, CEO von Systech. "Der Markenschutz muss sich mitentwickeln; und Systech setzt sich dafür ein, disruptive Technologien und holistische Lösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, Produkte authentisch, sicher und im Zusammenhang zu halten - von der Herstellung bis zu deren Konsumenten."



"Diese Einführung stellt für Markenschutzlösungen einen Paradigmenwechsel dar", so Joe Belenardo, Senior Vice President von Systech. "Wir sehen, dass unsere Kunden eine integrierte Lösung verlangen, mit der sie die Technologie umsetzen können, die sie je nach den Bedrohungen und Herausforderungen ihrer Lieferkette brauchen. Mit dieser Einführung bieten wir - konkurrenzlos im Segment - eine End-to-End-Markenschutzlösung an, die den Bedarf unserer Kunden an jedem beliebigen Punkt ihres Markenschutzweges decken wird."



Seit ihrem Soft-Launch Anfang dieses Jahres ist die Systech Brand Protection Suite rasch von großen Marken verschiedener Branchen angenommen worden, darunter der Branchen Pharma, E-Zigaretten, Kosmetik und Spirituosen. Die Plattform bietet eine einfache und doch umfassende Lösung, die die Marken eines Unternehmens und dessen Konsumenten schützt, während es seine Strichcodes mit Funktionen ausstattet:



- Fälschungen zu bekämpfen

- Umvermarktungen zu erkennen

- Einsichten in die Lieferkette zu gewähren

- Konsumenten einzubeziehen Besuchen Sie Systech auf der PACK EXPO Las Vegas am Stand N-230 oder auch online, um mehr zu erfahren.



Informationen zu Systech



Systech bietet Authentifizierungs- und Rückverfolgungslösungen für Produkte an - mit dem Ziel, Fälschungen zu bekämpfen, Umvermarktungen zu verhindern und regulatorische Vorgaben einzuhalten. Unsere umfassende Markenschutz-Suite, die auf Jahrzehnten an Erfahrung als führende Kraft in der pharmazeutischen Serialisierung aufbaut, liefert die Echtzeit-Einsichten, die umsetzbaren Produktdaten, die digitale Konnektivität und die Funktionalität zur Einbeziehung des Konsumenten, die nötig sind, um sich gegen Bedrohungen der Lieferkette zur Wehr setzen zu können.



Weltweite Marken der verschiedensten Branchen vertrauen auf uns, um ihre Produkte authentisch, sicher und im Zusammenhang zu halten - von der Herstellung bis in die Hände des Konsumenten. Gemeinsam revolutionieren wir den Markenschutz!



Pressekontakt:



Jefferson Barr, Vice President Marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr@systechone.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg



Original-Content von: Systech International, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80279/4383203