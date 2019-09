Für viele Mitarbeiter sind sie eine Qual: endlose Sitzungen, ergebnislose Konferenzen. Dabei geht es erstens nicht ohne Meetings und zweitens besser - wie ein Besuch beim Versandhändler Otto zeigt.

Wo tagen wir heute? Für Mitarbeiter der Otto Gruppe keine einfache Entscheidung: Sie können wählen zwischen Sofaecken mit Blick ins Grüne, offenen Foren für große Runden oder speziell designte Bereiche mit unterschiedlichen Themen. "Japan" wirkt ruhig und klar, "Berge" gemütlich wie eine Almhütte. Die Idee hinter den Motto-Räumen: Alle Mitarbeiter sollen für ihre Meetings einen Ort finden, an dem sie sich wohlfühlen und effektiv tagen können - das kann je nach Thema einer Sitzung wechseln. "Klassische Besprechungsräume haben bei uns nicht ausgedient", sagt Svenja Reinecke, Kommunikationsmanagerin beim Hamburger Versandhändler. "Aber wir wollen den Teams Alternativen bieten: Kreative Ideen entstehen nun einmal nicht zwangsläufig am Konferenztisch."

Das zeigt auch die Forschung: Viele Mitarbeiter klagen über langweilige Meetings. Jedes zweite führe zu keinem klaren Ergebnis, erklärten deutsche Angestellte zum Beispiel in einer aktuellen Umfrage des Bürotechnikherstellers Sharp. 80 Prozent der Beschäftigten gab an, am eigenen Arbeitsplatz deutlich produktiver zu sein.

Wissenschaftler warnen sogar vor den Folgeschäden schlechter Meetings: Nach solchen Sitzungen seien Mitarbeiter oft so frustriert, dass sie nur schwer zurück in ihre eigentliche Arbeit finden, erklärt Steven Rogelberg, Organisationspsychologe an der Universität von North Carolina in Charlotte. Er gilt als einer der führender Meeting-Forscher weltweit und warnt: Viele Opfer dieses so genannten Meeting-Recovery-Syndroms bräuchten dann zunächst eine Pause, sind über Stunden unkonzentrierter als zuvor oder lästern ...

