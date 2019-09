Enttäuschende Konjunkturdaten haben den Leitindex der Eurozone zu Wochenbeginn ins Minus gedrückt.London - Enttäuschende Konjunkturdaten haben den EuroStoxx 50 zu Wochenbeginn ins Minus gedrückt. Der Leitindex der Eurozone verlor am Montag 0,96 Prozent auf 3536,97 Punkte. Am Freitag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit Mai 2018 geklettert. Der französische Leitindex Cac 40 fiel am Montag um 1,05 Prozent auf 5630,76. Für den Londoner FTSE 100 hingegen ging es lediglich...

