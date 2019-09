Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frequentis -0,84% auf 17,75, davor 9 Tage im Plus (8,48% Zuwachs von 16,5 auf 17,9), CA Immo 0% auf 32,45, davor 6 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 30,65 auf 32,45), World Excellent Products +2,56% auf 24, davor 6 Tage ohne Veränderung , OMV -1,06% auf 49,3, davor 5 Tage im Plus (9,01% Zuwachs von 45,71 auf 49,83), Fabasoft -0,46% auf 21,5, davor 4 Tage im Plus (9,09% Zuwachs von 19,8 auf 21,6), Erste Group -2,51% auf 31,08, davor 3 Tage im Plus (2,97% Zuwachs von 30,96 auf 31,88), AMS -2,69% auf 42,7, davor 3 Tage im Plus (2,88% Zuwachs von 42,65 auf 43,88), Bawag -0,81% auf 36,76, davor 3 Tage im Plus (3,12% Zuwachs von 35,94 auf 37,06), Kapsch TrafficCom +1,28% auf 31,6, davor 3 Tage im Minus (-6,02% Verlust von 33,2 auf 31,2), Agrana +2,51% auf ...

