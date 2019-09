Apple will seinen Mac Pro überwiegend im US-Bundesstaat Texas bauen lassen. Dafür braucht der Konzern keine Einfuhrzölle auf einige in China gefertigte Teile für den Rechner zahlen. Weil Apple den im Juni vorgestellten neuen Mac Pro zu großen Teilen in China fertigen lassen wollte, hatte US-Präsident Donald Trump dem Konzern mit Strafzöllen gedroht. Diese hätten das ohnehin nicht gerade günstige Gerät noch teurer machen können. Bei einer Produktion in den USA versprach Trump per Twitter Zollfreiheit. Nachdem Apple-Chef Tim Cook und Trump sich zuletzt zu einem Gespräch ...

