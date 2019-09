"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Thomas Cook:

"Wer in den nächsten Tagen eine Reise vor sich hat, muss auf Anweisungen der "Notgeschäftsführung" von Thomas Cook warten, was schon alarmierend nach Ausnahmezustand klingt. Doch das ist noch gar nichts gegen das heroische Unterfangen, dem sich die 150 000 britischen Kunden unterziehen müssen. Die Luftfahrtbehörde des Vereinigten Königreiches, die CAA, spricht von nichts weniger als der größten "repatriation", also Rückführung, in Friedenszeiten. Das Chartern von 45 Flugzeugen in aller Welt . läuft laut BBC unter dem hübschen Codenamen "Operation Matterhorn" und wird vermutlich irgendwann unter diesem Titel verfilmt. Das Tourismusamt Zermatt weist unterdessen angesäuert darauf hin, dass "Matterhorn" eine international geschützte Marke sei und für erholsame Ferien und Schweizer Sicherheit und Qualität stehe."/DP/jha

