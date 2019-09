Im Rahmen der konstituierende Mitgliederversammlung des neu gegründeten Composites United e.V. (CUeV) fand die Preisverleihung statt. In Composites United sind Carbon Composites e.V. und CFK Valley e.V. aufgegangen. So wurde an diesem Nachmittag in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen zum sechsten und letzten Mal die CCeV-Studienpreise für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten im Composites-Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...