=== *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 2Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 102 zuvor: 102 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 94,4 zuvor: 94,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,0 zuvor: 91,3 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK anlässlich der Nationalen Industriekonferenz, Berlin *** 11:30 GB/Supreme Court, Urteil über Zwangspause des Parlaments, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q, Waterloo 13:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2018, Berlin 14:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Eröffnungsrede beim Treffen der Geldmarkt-Kontaktgruppe, Frankfurt 15:00 DE/Unionsfraktion, Sitzung, Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sitzung, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -5,8 Punkte zuvor: -5,8 Punkte *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 133,0 zuvor: 135,1 *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/UN-Vollversammlung, Beginn der Generaldebatte (bis 1.10.), u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, New York - DE/Teamviewer AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - SE/EQT Partners AB, Erstnotiz an der Stockholmer Börse ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 24, 2019 00:00 ET (04:00 GMT)

