Der Dax könnte von neuer Bewegung im Handelsstreit profitieren. Der deutsche Leitindex wird zum Handelsstart leicht im Plus erwartet.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird die Anleger an diesem Dienstag erneut beschäftigen: US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte in der Nacht eine Fortsetzung der Handelsgespräche mit China an. In zwei Wochen würden der chinesische Vizepräsident Liu He und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer weitere Verhandlungen führen.

Der deutsche Leitindex Dax könnte von dieser Entwicklung profitieren. Er notiert vor dem Beginn des offiziellen Handels auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus. Am Vortag hatte das Frankfurter Börsenbarometer noch rund ein Prozent verloren und war bei 12.342 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auslöser für die Verluste waren Sorgen vor einer Rezession. Die Geschäfte der deutschen Industrie laufen so schlecht wie seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Mitte 2009 nicht mehr. Verschiedene Einkaufsmanagerindizes zeigen einen Abwärtstrend.

Am Dienstag könnte sich die Anzeichen für eine drohende Rezession in Deutschland weiter verdichten: Am Vormittag wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für September veröffentlicht.

1 - Vorgabe aus den USA

Da US-Finanzminister Mnuchin erst nach Handelsschluss der US-Börsen neue Handelsgespräche mit China ankündigte, konnte die Wall Street von der neusten Entwicklung im Handelsstreit nicht profitieren. Anleger blieben ob des Konflikts zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften vorsichtig. "Auch wenn die Chancen für ein umfassendes Abkommen ziemlich gering sind, hoffen die Leute auf irgendeine Einigung, mit der die Eskalation des Handelskrieges gestoppt werden kann", sagte Scott Brown, Chefvolkswirt beim Finanzdienstleister Raymond James.

Für Zurückhaltung sorgten auch die jüngsten Konjunkturdaten. Demnach sank die Beschäftigung bei US-Dienstleistern erstmals seit neuneinhalb Jahren. Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent fester mit 26.949 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 blieb nahezu unverändert bei 2991 Stellen und der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 8112 Zähler nach.

2 - Handel in Asien

An den Börsen in Fernost sorgte die Hoffnungen auf eine Entspannung des US-chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...