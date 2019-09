Düsseldorf (ots) - Vor der Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzes an diesem Dienstag hat sich Rolf Mützenich als Kandidat dankbar gezeigt und die Ehre des Amtes hervorgehoben. "Natürlich ist es etwas Besonderes, einer Fraktion vorzustehen, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiern darf", sagte Mützenich, der das Amt kommissarisch ausübt, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Unsere Vorgängerinnen und Vorgänger waren angetreten, die zweite Demokratie auf deutschem Boden stärker zu gründen und besser zu machen", so der SPD-Politiker. "Egal ob kommissarisch oder in ordentlicher Funktion: zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich klar machen, dass gerade jetzt sozialdemokratische Antworten die sein können, um eine bessere Lebenswelt mit guter Arbeit und einem Frieden zu verbinden, ohne den alles andere nichts ist", sagte Mützenich. "Aus Dankbarkeit, der Fraktion über einige Jahre angehören zu dürfen, möchte ich meine Kandidatur anbieten."



