Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CONDOR - Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, hat sich gegen einen durch die Bundesregierung finanzierten Überbrückungskredit für die Fluglinie Condor ausgesprochen. "Die Bundesregierung sollte sich nicht mit einem Überbrückungskredit bei Condor engagieren. Der Steuerzahler sollte rausgehalten werden", sagte Holznagel der Rheinischen Post. Der Steuerzahler sei in diesem Fall nicht die letzte Versicherungsmöglichkeit. Bei Air Berlin sei die Situation damals anders gewesen, weil sehr viele Kunden Linie geflogen seien und damit keinen Versicherungsschutz gehabt hätten. "Bei Condor, insbesondere bei Thomas Cook, handelt es sich um Pauschalreisen, die versichert sind." (Rheinische Post)

DAIMLER - Der Daimler-Vorstand hat in einem Brief an die Führungskräfte deutlich gemacht, dass eine harte Zeit vor den Mitarbeitern des Konzerns liegt. "Der Mittelabfluss, den wir zuletzt verzeichnet haben, ist nicht akzeptabel", heißt es in dem Schreiben warnend. Es seien Milliarden-Einsparungen nötig: "Wir müssen mindestens die Sondereinflüsse im zweiten Quartal in Höhe von 4,2 Milliarden Euro kurzfristig kompensieren". (FAZ S. 19)

FENDT - Der Landmaschinenkonzern Fendt soll in Amerika groß werden. Der US-Mutterkonzern Agco sagt John Deere auf dem Heimatmarkt den Kampf an und stellt dort sogar ein Fendt-Werk in Aussicht. (FAZ S. 22)

CATL - Der chinesische Batteriehersteller CATL prüft die Expansion in Deutschland und will mehr Fabriken in Deutschland bauen. Die Konkurrenz von Volkswagen in Salzgitter irritiere CATL nicht, sagte Europachef Matthias Zentgraf. Die Chinesen setzen auch auf Tesla als Kunden. (Welt S. 10)

FACEBOOK - Facebook-Deutschlandchef Tino Krause setzt auf den Datenschutz. Facebook muss sich nach Datenpannen und Problemen mit Aufsichtsbehörden in den USA und Europa neu aufstellen. Krause erklärt im Interview, wie er von Europa aus die Entwicklung des digitalen Netzwerks mitgestalten will. (Handelsblatt S. 18)

DEUTSCHE BAHN - Der Chef des französischen Bus- und Bahnbetreibers Transdev, Thierry Mallet, zeigte Interesse an Teilen des Wettbewerbers Arriva, den die Deutsche Bahn (DB) verkaufen will. "Wir interessieren uns für die Arriva-Aktivitäten in vier Ländern in Mittelosteuropa, darunter in Polen oder Tschechien." Allerdings wolle die Bahn Arriva wohl lieber als Ganzes verkaufen. Den Preis von etwa vier Milliarden Euro, den die Bahn Brancheninformationen zufolge erlösen will, kritisierte Mallet als "hoch gegriffen". (SZ S. 22)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2019 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.