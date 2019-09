Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Handelsoptimismus ist zurück und sorgt am Dienstag für leicht steigende Aktienkurse in Ostasien. Laut US-Finanzminister Steve Mnuchin wird Chinas oberster Verhandler, Vizeministerpräsident Liu He, innerhalb der nächsten beiden Wochen nach Washington reisen und dort mit der US-Seite versuchen, eine Einigung im Handelsstreit zu finden. Zuletzt hatte diesbezüglich eher Skepsis überwogen, unter anderem weil China auch Teillösungen verfolgt, wohingegen die USA offenbar auf ein Gesamtpaket setzen. Wie es von US-Seite heißt, ist offenbar allem der Streitpunkt Diebstahl geistigen Eigentums ein Problempunkt.

Außerdem heißt es nun, dass offenbar Mnuchin in der vergangenen Woche eine chinesische Delegation gebeten hatte, geplante Besuche auf US-Farmen zu verschieben. Zum Ende der Vorwoche hatte es in Berichten noch geheißen, dass die Chinesen von sich aus die Besuche abgesagt bzw. verschoben hätten.

In Tokio legt der Nikkei-Index nach der feiertagsbedingten Handelspause zu Wochenbeginn um 0,2 Prozent zu auf 22.111 Punkte. Auch in Seoul und in Sydney steigen die Marktbarometer leicht, während es in Schanghai und in Hongkong etwas stärker nach oben geht. Dort hatten die Kurse am Montag aber auch am stärksten nachgegeben. In Hongkong sprechen Teilnehmer auch von einem überverkauften Markt nach zuletzt sechs Handelstagen in Folgen mit Verlusten.

Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa bremsen

Zu den überwiegend kleinen Kursgewinnen heißt es auch, die zuletzt schwachen Konjunkturdaten insbesondere aus Europa limitierten das Potenzial nach oben. Immerhin kamen aus den USA am Montag aber auch besser als erwartete Daten.

In Mumbai in Indien legt die Börse nach dem Kursfeuerwerk am Freitag und dem nochmals kräftigen Anstieg am Montag weiter zu, nun aber deutlich moderater um ein halbes Prozent. Hier sorgen weiter die am Freitag verkündeten Steuersenkungen für Kauflaune.

In Sydney leidet die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue unter einer Abstufung auf "Untergewichten" durch Morgan Stanley. Die Analysten rechnen wegen eines zunehmenden Angebots damit, dass die Eisenerzpreise von ihren gegenwärtigen Hochs im ersten Halbjahr 2020 zurückkommen werden. Fortescue fallen um 2,8 Prozent zurück. BHP geben um 0,7 Prozent nach, während sich Rio Tinto behaupten können.

In Seoul legen Hyundai Motor um 0,4 Prozent zu. Der Autobauer hatte am Montag ein 4 Milliarden Dollar schweres Gemeinschaftsunternehmen mit Aptiv zur Entwicklung von autonomem Fahren geschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.749,10 -0,01% +19,53% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.105,04 +0,12% +10,31% 08:00 Kospi (Seoul) 2.097,38 +0,27% +2,76% 08:00 Schanghai-Comp. 2.999,91 +0,77% +20,29% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.305,85 +0,32% +2,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.158,04 +0,47% +2,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.589,34 -0,23% -5,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:49 % YTD EUR/USD 1,0991 -0,0% 1,0995 1,0972 -4,1% EUR/JPY 118,19 -0,0% 118,23 117,98 -6,0% EUR/GBP 0,8843 +0,0% 0,8842 0,8825 -1,7% GBP/USD 1,2429 -0,0% 1,2434 1,2434 -2,5% USD/JPY 107,53 +0,0% 107,53 107,56 -2,0% USD/KRW 1195,05 -0,0% 1195,13 1195,18 +7,2% USD/CNH 7,1134 +0,0% 7,1111 7,1175 +3,5% USD/HKD 7,8380 -0,0% 7,8389 7,8396 +0,1% AUD/USD 0,6775 -0,0% 0,6778 0,6768 -3,8% NZD/USD 0,6299 +0,0% 0,6296 0,6261 -6,2% Bitcoin BTC/USD 9.718,19 -0,2% 9.741,00 9.879,14 +161,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 58,09 0% 0,00 +20,9% Brent/ICE 64,44 64,77 -0,5% -0,33 +16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.521,30 1.522,12 -0,1% -0,82 +18,6% Silber (Spot) 18,57 18,59 -0,1% -0,02 +19,8% Platin (Spot) 954,14 958,50 -0,5% -4,36 +19,8% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,01 -1,8% ===

