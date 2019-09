Von Stephen Nakrosis

ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerische Bank UBS hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Banco do Brasil geschlossen, eine gemeinsame Investmentbank in Südamerika zu etablieren. Es solle eine strategische und langfristige Partnerschaft sein, die auf den sich ergänzenden Stärken beider Geldhäuser aufbauen soll, teilten beide Institute mit. UBS wird nach den bisherigen Plänen mit 50,01 Prozent die Mehrheit an dem Projekt halten. Sollte der Plan umgesetzt werden, sind Investmentbanking-Dienstleistungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Peru und Uruguay vorgesehen.

