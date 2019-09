Die USA und China werden die Handelsgespräche in zwei Wochen fortsetzen, kündigt US-Finanzminister Steven Mnuchin an. An den Märkten sorgt das für gute Stimmung.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat eine Fortsetzung der Handelsgespräche mit China in zwei Wochen angekündigt. Der chinesische Vizepräsident Liu He und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer würden die Verhandlungen führen, sagte Mnuchin am Montag dem Sender Fox Business Network.

An den Börsen in Asien sorgte die Nachricht für gute Stimmung: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag 0,2 Prozent stärker bei 22.131 Punkten. Der breiter ...

