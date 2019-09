The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0494734376 BC.C.IN 19/29 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0495570944 BK PHILIP.IS 19/21 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2GSR21 WI BANK HESS IS.19/38 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YN2H9 AVES SCHIENE IHS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMH0 DZ BANK CLN E.9778 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMJ6 DZ BANK CLN E.9779 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36K8 LB.HESS.THR.CARRARA09V/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US461070AR57 INTERSTATE P 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US70450YAB92 PAYPAL HDGS 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU9273ACT08 VW GRP AMER 19/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US70450YAC75 PAYPAL HDGS 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US70450YAD58 PAYPAL HDGS 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US70450YAE32 PAYPAL HDGS 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EP44 WALMART 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EQ27 WALMART 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1791484394 LSF10 WOLV.INV.18/24 REGS BD02 BON EUR N

CA AOXD XFRA XS2053346297 ALSTRIA OFF.RE.ANL.19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2056560571 PERMA.TSB GR 19/24 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA LGU XFRA AU0000005159 JUPITER MINES LTD EQ00 EQU EUR N

CA HO0 XFRA AU000000HRN5 HORIZON GOLD LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1K4 XFRA AU000000KLL6 KALIUM LAKES LTD O.N. EQ00 EQU EUR N

CA N37 XFRA AU000000NTD0 NATIONAL TYRE + WHEEL LTD EQ00 EQU EUR N

CA UH4 XFRA AU000000SAU3 SOUTHERN GOLD LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 1LL XFRA BMG9001E1021 LIBERTY LAT.AMER.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N