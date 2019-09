Zu den größten Kostentreibern bei Offshore-Windstrom, der derzeit 11 Cent/kWh kostet, gehören die Wartungskosten. Vor allem die Prüfung der metallischen Verankerungen am Meeresgrund, an den sogenannten Gründungsstrukturen, ist aufwendig und mit gefährlichen Taucher-Einsätzen verbunden.

Das Ultraschall-Messsystem in Form einer Sensormanschette macht solche Einsätze überflüssig. Dazu wird die Manschette wie ein Ring direkt und dauerhaft an stark belasteten Bereichen von Gründungsstrukturen - beispielsweise Schweißnähten - angebracht. In die Manschette sind Sensoren integriert, die abwechselnd jeweils als Sensor oder Aktor ...

