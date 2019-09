Der heimische Sensorspezialist ams hat bereits Osram -Aktien im Wert von mehr als 120 Mio. Euro im Depot, wie aus Pflichtveröffentlichungen hervorgeht. Seit Ende August hat ams an die 3,5 Prozent an dem Münchener Lichtkonzern gekauft und dafür Preise bis zu 37,85 Euro je Aktie bezahlt. Noch bis zum 1. Oktober läuft das Angebot von ams für Osram zu 38,5 Euro je Aktie. ams will auf mindestens 62,5 Prozent an Osram kommen. Die Bieter-Konkurrenten Bain und Carlyle zahlen bekanntlich 35,0 Euro.

